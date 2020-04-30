YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Isparta gülü üretimi yapılıyor

Burhaniye’de Isparta gülü üretimi yapılıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Stevia (şeker otu) üretimi ile adını duyuran Selahattin Güvenç, Isparta gülü üretimine de başladı.

Burhaniye ilçesinde, Stevia (şeker otu) üretimi ile adını duyuran Selahattin Güvenç, Isparta gülü üretimine de başladı. Burhaniye’de Isparta gülünden yüksek verim beklediğini anlatan Güvenç, kısa zamanda yaygınlaşacağını söyledi.
Burhaniye’de stevia üretimi ile adını duyuran 70 yaşındaki Selahattin Güvenç, Bulgaristan’dan getirdiği fidanlar ile Isparta gülü üretimine başladı. Isparta gülünün yöre toprağını ve iklimini sevdiğini anlatan Güvenç, yörede gül dikimini teşvik edeceğini söyledi. Asker emeklisi Selahattin Güvenç, 14 yıl önce, Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Paraguay’dan getirttiği birkaç da fide ile başladığı stevia (şeker otu) üretiminden olumlu sonuç aldı. Çeşitli bitkilerin üretimine öncülük eden Güvenç, şimdide Bulgaristan’dan getirttiği Isparta gülü fidanları ile deneme üretimine başladı. Yöre çiftçileri için alternatif ürünler yetiştirmeye çalıştığını anlatan Selahattin Güvenç, “ 14 yıl önce başladığımız stevia üretiminden olumlu sonuçlar aldık. Her yıl ürettiğimiz yüz binlerce fideyi yurdun değişik yerlerine gönderiyorum. Bu arada değişik aromatik bitkiler üretmeye başladım. Bulgaristan’dan getirdiğim Isparta gülü fidanları ile deneme üretimine başladım. Isparta gülü bizim toprağımızı ve iklimimizi sevdi. Isparta yöresinde yıl ‘da iki kere hasat yapılırken, burada 4 kez hasat yapabileceğiz. Bunu yöremizde yaygınlaştırmak için çalışacağım” dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:11
İkindi
16:59
Akşam
20:08
Yatsı
21:37

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Ahu Eczanesi
Merkez
Alver Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.