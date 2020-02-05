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Burhaniye’de kursiyerlere kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü çeşitli etkinliklerde kansere dikkat çekerken, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerlere de kanser türleri ve korunma yolları ile erken teşhisin önemi anlatıldı.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Salonunda, kurs öğretmenleri ve kursiyerlerle bir araya gelen Dr.

Burhaniye’de kursiyerlere kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü çeşitli etkinliklerde kansere dikkat çekerken, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerlere de kanser türleri ve korunma yolları ile erken teşhisin önemi anlatıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Salonunda, kurs öğretmenleri ve kursiyerlerle bir araya gelen Dr. Ece Akalın, kanser türleri ile erken teşhisin önemini anlattı. Eğitim hemşirelerinin de katıldığı toplantıda, Akciğer kanseri, Bağırsak kanseri ve Meme kanseri üzerinde duran Dr. Akalın, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Kanser türlerinin görülme sıklıkları konusunda da bilgiler veren Dr.Akalın, “Hücrelerin aşırı üremesiyle kanser oluşmaktadır. Tümörlerin, patolojik inceme sonucu kötü huylu mu iyi huylu mu olduğu anlaşılır. Kanser bazen başka organlara da sıçrayabilir. Kanserde belirti olarak hızlı kilo kaybı meydana gelebilir. Biyolojik ve çevresel faktörler kanser oluşumunda etkilidir. Cinsiyet ve ırk özellikleri de etkili olabilir. Güneşte çok kalmak cilt kanserine neden olabilir. İlik kanserlerinde ateş yükselmesi görülebilir. Kanser şekerle beslenir. Çok şeker tükettiği için de kanserlide halsizlik olur. Bazı kemik kanserleri de ağrı yapabilir. Kolon kanserinde dışkıda kan görülebilir. Akciğer kanserinde ise öksürük ve horlama kanser habercisi olabilir. Kötü beslenme bağırsak kanserine neden olabilir. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Eski Devlet Hastanesinde bulunan merkezimizde ücretsiz kanser taraması yaptırabilirsiziniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim” dedi. Dr. Ece Akalın, bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini söyledi. Toplantıyı izleyen, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Muhammet Şenyiğit, Dr.Ece Akalın’a teşekkür etti

Burhaniye’de kursiyerlere kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

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