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Burhaniye’de meyve ağaçlarında aşı zamanı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Mart ayıyla birlikte ağaçlar çiçek açmaya başlarken, meyve ağaçlarında da aşılama çalışmaları başlatıldı.

Burhaniye’de meyve ağaçlarında aşı zamanı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Mart ayıyla birlikte ağaçlar çiçek açmaya başlarken, meyve ağaçlarında da aşılama çalışmaları başlatıldı. Ören mahallesindeki bahçelerdeki meyve ağaçlarını aşılayan Mustafa Devrim, aşı yapımını babasından öğrendiğini söyledi.
İlçenin Ören Mahallesinde oturan 60 yaşındaki Mustafa Devrim, kendi bahçesinde başladığı aşılama çalışmalarına komşu bahçelerinde devam ederken, yüzlerce ağacı aşılamayı hedeflediğini anlattı. Ören’de kayısı ve mandalinanın yüksek verim yaptığını anlatan Devrim, “Mart ayıyla birlikte ağaçlar çiçeklenmeye başladı. Bizde uygun ağaçlara aşı yapıyoruz. Aşı yapımını rahmetli babamdan öğrenmiştim. Kendi bahçemdeki ağaçları aşıladım. Şu anda da komşuların bahçelerindeki kayısı, erik ve şeftali ve dut ağaçlarını aşılıyorum Yaz aylarında bol bol meyve yiyoruz. Aşılarla çeşitleri de artırmak istiyoruz” dedi.

Burhaniye’de meyve ağaçlarında aşı zamanı

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