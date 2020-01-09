Burhaniye’de Necdet Uysal ve Şevket Metin’in adı caddelere verildi

Burhaniye’de Bahçelievler ve Memiş mahallerinde bulunan iki caddeye Necdet Uysal ve Şevket Metin isimleri verildi.

Burhaniye Belediyesi’nin Ocak ayı meclisinde aldığı kararla, eski Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Burhaniye’nin tanınmış siyaset ve ticaret insanı rahmetli Şevket Metin’in isimleri iki caddede yaşatılacak.

Bahçelievler ve Memiş mahallerinde bulunan iki caddeye, adı geçen isimlerinin verilmesi yönünde yapılan alınan karar oy birliğiyle kabul edildi.

Halen sağ olan 65 yaşındaki Necdet Uysal’ın 1988-1991 Yılları arasında Burhaniye Ticaret odası Başkanlığı, 1994-1999 Döneminde Burhaniye Belediye Başkanlığı, 1999-2004 Yılları arasında Balıkesir il genel meclis üyeliği, 2008-2011 Yılları Balıkesir Sanayi odası meclis üyeliği yapmıştır. 2014-2019 Yılları arası Burhaniye Belediye Başkanlığı görevi yaptığı açıklandı.

Şevket Metin’in ise (1928 - 2015) Halkevi Başkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanlığı,1985 -2005 yılları arasında 20 yıl Burhaniye Devlet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı’nın yanı sıra, TEMA’nın 1995 yılından 2015 yılında kadar olan sürede 20 yıl Burhaniye Gönüllü Sorumluluğunu üstlenerek ağaç ve çevre sevgisini aşılamak için çalışmalar yaptığı ifade edildi.



