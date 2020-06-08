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Burhaniye’de Sosyal Eğitim Merkezi açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Belediye Sosyal Etkinlik Merkezi sokağa çıkma izni olan öğrenciler için eğitimlerine başladı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Sosyal Etkinlik Merkezi sokağa çıkma izni olan öğrenciler için eğitimlerine başladı. Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), Covid-19 virüsünde normalleşme süreciyle birlikte öğrencilerine kapılarını açarak eğitimlere başladı.
18 yaş altı çocukların sokağa çıkma izni olduğu Çarşamba ve Cuma günlerini kapsayan eğitimlerde, öğrencilere eğitim destek kurslarıyla birlikte satranç eğitimleri verilmeye başlandı. Uzun zamandır sokağa çıkamayarak gerek moral motivasyon gerekse de derslerle ilgili eksiklikleri olan 18 yaş altı çocuklar sokağa çıkabilecekleri Çarşamba ve Cuma günleri 14.30 ve 18.30 saatleri arası BURSEM’de eğitim alabilecekler. Eğitim merkezi tarafından virüs tedbirlerinin de uygulandığı merkeze gelen öğrenciler ilk olarak dezenfekte işlemlerinden sonra, sağlık ekibi tarafından ateşleri ölçülerek maskeleri tedarik ediliyor. Merkezde dersler özellikle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor. Özellikle bu dönemde yükseköğretim ve lise sınavlarına hazırlık konularında takviye derslerin anlatıldığı merkezde, eğitimler branşlarında uzman eğitimciler tarafından veriliyor. Verilen eğitimlerin haricinde yeni eğitim dönemi için başvuru ve kayıt tarihinin ilerleyen günlerde vatandaşlara duyurulması planlanıyor.

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