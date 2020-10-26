YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alımına başladı

Burhaniye’de Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alımına başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.10.2020 18:12 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yeşil zeytin hasadına başlanırken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı.

Burhaniye ilçesinde, yeşil zeytin hasadına başlanırken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı. Börezli Mahallesi’nde kurulan alım merkezinde eleklerde zeytinler sınıflandırılırken, Havran Barajından sulanan zeytinlerde kalitenin arttığı kaydedildi.
Burhaniye’de yeşil zeytin hasadının başlaması ile birlikte çeşitli noktalarda elekler kurulurken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı. Börezli’deki alım merkezinde, traktörlerle getirilen zeytinler eleklerde sınıflandırılırken, Havran Barajı sulama havzasında kalan zeytinlerde kalitenin yüksek olduğu açıklandı. Tarım Kredi Kooperatifi, Gemlik zeytininde 13 lira ile 5 arasında fiyat uygularken, yeşil çizik zeytinde 8 lira ile 4,5 lira arasında fiyatlarla alınıyor. Elekaltı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 2.75 lirada satın alınıyor. Tarım Kredi Kooperatifinin zeytin alımına başlaması çiftçileri sevindirdi. Tarım Kredi Kooperatifi adına alım yaptıklarını anlatan Berkan Sözaltın, ”Tarım Kredi Kooperatifi yörede ilk defa zeytin alımı yapıyor. Börezli, Kızıklı ve Bahadınlı mahallelerinde Havran barajından sulama yapıldığı için ürün çok kaliteli. Gemlik, Edremit yağlık ve Domat cinsi zeytin alımı yapıyoruz. Fiyatlarımız da iyi. Çiftiler çok memnun. Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçiye desteğimiz devam edecek” dedi. Gemlik zeytinlerinde verimin iyi olduğunu anlatan çiftçi Recai Emre de, “Gemlik zeytinleri sulandığı için mahsul oldukça iye kaliteli. Zeytinler irileşti. Hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret
Fatih Sultan Mehmet’in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek
Fatih Sultan Mehmet’in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek
Kentin Doğusunu ve ve Batısını birleştiren üçüncü alternatif yol
Kentin Doğusunu ve ve Batısını birleştiren üçüncü alternatif yol
Gaziantep’te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
Eğitim Bir Sen’den "Maarif Hareketi Projesi" açıklaması
Eğitim Bir Sen’den "Maarif Hareketi Projesi" açıklaması

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Ekim Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
12:57
İkindi
15:52
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Salı

Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Dünyaca ünlü Gönen Baldosu’nda hasat başladı
Dünyaca ünlü Gönen Baldosu’nda hasat başladı
Uçak Restoran 4 Haziran’da Açılıyor
Uçak Restoran 4 Haziran’da Açılıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.