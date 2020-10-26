Burhaniye’de Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alımına başladı

Burhaniye ilçesinde, yeşil zeytin hasadına başlanırken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı. Börezli Mahallesi’nde kurulan alım merkezinde eleklerde zeytinler sınıflandırılırken, Havran Barajından sulanan zeytinlerde kalitenin arttığı kaydedildi.

Burhaniye’de yeşil zeytin hasadının başlaması ile birlikte çeşitli noktalarda elekler kurulurken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı. Börezli’deki alım merkezinde, traktörlerle getirilen zeytinler eleklerde sınıflandırılırken, Havran Barajı sulama havzasında kalan zeytinlerde kalitenin yüksek olduğu açıklandı. Tarım Kredi Kooperatifi, Gemlik zeytininde 13 lira ile 5 arasında fiyat uygularken, yeşil çizik zeytinde 8 lira ile 4,5 lira arasında fiyatlarla alınıyor. Elekaltı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 2.75 lirada satın alınıyor. Tarım Kredi Kooperatifinin zeytin alımına başlaması çiftçileri sevindirdi. Tarım Kredi Kooperatifi adına alım yaptıklarını anlatan Berkan Sözaltın, ”Tarım Kredi Kooperatifi yörede ilk defa zeytin alımı yapıyor. Börezli, Kızıklı ve Bahadınlı mahallelerinde Havran barajından sulama yapıldığı için ürün çok kaliteli. Gemlik, Edremit yağlık ve Domat cinsi zeytin alımı yapıyoruz. Fiyatlarımız da iyi. Çiftiler çok memnun. Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçiye desteğimiz devam edecek” dedi. Gemlik zeytinlerinde verimin iyi olduğunu anlatan çiftçi Recai Emre de, “Gemlik zeytinleri sulandığı için mahsul oldukça iye kaliteli. Zeytinler irileşti. Hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

