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  4. Burhaniyeli vatandaş bahçesinde ürettiği sebze fidelerini komşularına dağıtyor

Burhaniyeli vatandaş bahçesinde ürettiği sebze fidelerini komşularına dağıtyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.05.2020 13:34 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, sebze fidelerinin dikimi devam ederken, Mustafa Devrim’de bahçesinde ürettiği domates ve biber fidelerini ücretsiz dağıtmaya başladı.

Burhaniyeli vatandaş bahçesinde ürettiği sebze fidelerini komşularına dağıtyor

Burhaniye ilçesinde, sebze fidelerinin dikimi devam ederken, Mustafa Devrim’de bahçesinde ürettiği domates ve biber fidelerini ücretsiz dağıtmaya başladı. Herkesin bahçesinde sebze yetiştirebileceğini anlatan 59 yaşındaki Devrim, ürettiği domates ve biberleri de komşuları ile paylaşacağını söyledi.
Ören Mahallesi Genar Sitesi karşısında oturan 4 çocuk babası Mustafa Devrim, evinin bahçesinde yetiştirdiği domates ve biber fidelerini komşularına dağıtmaya başladı. Ören’de her evin bahçesinin olduğunu anlatan Devrim, “Ben bahçemde çeşitli meyve ağaçları yetiştirdim. Bunun yanı sıra her yıl değişik sebzeler ekiyorum. Bu yıl ayrıca, domates ve biber fidesi yetiştirdim. Bunları komşularıma dağıtıyorum. Herkes bahçesinde sebze yetiştirebilir. Ben bu işi severek yapıyorum” dedi.

Burhaniyeli vatandaş bahçesinde ürettiği sebze fidelerini komşularına dağıtyor

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