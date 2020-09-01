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Burnaz Plajının işletmesi Erzin Belediyesi’ne verildi

HATAY HABERLERİ  | 01.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz Plajı’nın işletmesi Erzin Belediyesi’ne verildi.Hatay Valiliği, Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediye Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Yeni Burnaz Plajının yapımı tamamlandı.

Burnaz Plajının işletmesi Erzin Belediyesi’ne verildi

Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz Plajı’nın işletmesi Erzin Belediyesi’ne verildi.
Hatay Valiliği, Erzin Kaymakamlığı ve Erzin Belediye Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Yeni Burnaz Plajının yapımı tamamlandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yerinde incelemelerinin ardından, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu’nun girişimlerde bulunmasıyla Burnaz Plajı’nın işletmeciliği belediyeye verilerek plajın işletme protokolü imzalandı.
Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu, "Uzun zamandır beklediğimiz nihai karar verilerek, Erzin’in değerlerine değer katan Burnaz Plajı’nın işletme protokolünü imzalandık. Bu projede emeği geçen başta Valimiz Rahmi Doğan’a, İlçe Kaymakamımız Ahmet Demirci’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş’a, projenin başlamasında rol oynayan bir önceki dönem Belediye Başkanı Kasım Şimşek’e ve HATSU Genel Müdürü İkbal Polat’a teşekkür ederim" dedi.

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