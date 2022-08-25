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Bursa Büyükşehir Belediyesi, siyah incirde değer kaybını önlemek için çalışmalara başladı

25.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi, siyah incirde değer kaybını önlemek için çalışmalara başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, siyah incirde değer kaybını önlemek için çalışmalara başladı

Dünyanın en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen "Bursa siyahı"nın pazardaki daralma ve rekolte yüksekliğine bağlı oluşabilecek değer kaybı için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye giriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Peyzaj AŞ tarafından hazırlanan soğuk hava deposunda siyah incir alımlarına başlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ziraat odaları ile diğer kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek incirdeki son durumu değerlendirdi.

Bursa'nın incir konusunda güzel bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aktaş, bu yıl da geçen senenin üzerinde bir rekolteye ulaşıldığını vurguladı.

Aktaş, soğuk hava deposunda yarından itibaren alımlara başlanacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Özellikle getirilen ürünün kalibresine bakacağız ihracatlık mı, iç pazarlık mı, yoksa reçellik mi. Uzman arkadaşlarımız değerlendirecekler. Tarım AŞ marifetiyle, süreci desteklemek adına alımları başlatmış olacağız. Önümüzdeki yılla alakalı da konunun tüm tarafları ile oturacağız. Fuar organizasyonları ile farklı konuları, kasım-aralık gibi yapacağımız çalıştayda ele alacağız. Buradan özellikle ihracatçılara da alıcılara da şu çağrıyı yapıyorum: 'Lütfen Bursa incirini, Bursa siyahını başka incirlerle karıştırmayalım.' Bugünden sonra artık ürünün en özel dönemine doğru gidiyoruz. Pazarda çok rahat sunacak bir şekilde üreticimiz hazırlıklarını yaptı. İşin hakkının verilerek, piyasada değerlendirilmesi gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum."

Bu arada Tarım ve Peyzaj AŞ, fiyatların günlük değişmesi nedeniyle her sabah saat 09.00'da alım fiyatlarını kamuoyuna duyuracak ve saat 10.00'da da alımlara başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, siyah incirde değer kaybını önlemek için çalışmalara başladı

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