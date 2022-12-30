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Bursa trafiğine koşu düzenlemesi

30.12.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 31 Aralık 2022 Cumartesi günü 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 87. Büyük Atatürk Koşu etkinli sebebiyle başı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"1. Murat Caddesi - Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Önü (başlangıç) - Hamam Caddesi - Çekirge Caddesi Altıparmak Caddesi - Cemal Nadir Caddesi - Çakır Hamam Kavşağı - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı - Atatürk Caddesi - Heykel ( Bitiş) istikametleri, saat:08:30’ dan itibaren etkinlik öncesinde ve etkinlik bitinceye kadar ve gerekmesi halinde yakın bağlantılar araç trafiğine kapatılacaktır. Sürücülerin Doburca Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu Caddesi, Haşim İşcan Caddesi istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

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