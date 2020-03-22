YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Valiliği’nden ‘Sokağa çıkma yasağı’ açıklaması

Bursa Valiliği’nden ‘Sokağa çıkma yasağı’ açıklaması

BURSA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı ” genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır” denildi.Bursa Valiliği, Vali Yakup Canbolat’ın imzasını taşıyan yazılı bir açıklama yaptı.

Bursa Valiliği’nden ‘Sokağa çıkma yasağı’ açıklaması

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı ” genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır” denildi.
Bursa Valiliği, Vali Yakup Canbolat’ın imzasını taşıyan yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiği vurgulandı. Yazılı açıklamanın tamamı şöyle; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile her geçen gün vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam etmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ile Valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve alınan bu tedbirler siz değerli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.
Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı “Korona virüs tehdidine karşı 14 kurala kesinlikle uyulması ve zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması virüsün yayılmasını engellemek adına yapılacak en önemli aşamalardır. Covid-19 salgınında en büyük risk grubu 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp-damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaç kullanan insanlarımızdır. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımızın 21 Mart 2020 tarih ve 5762 sayılı “65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara İlşkin Sokağa Çıkma Yasağı” genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları yasaklanmıştır.
Tedbirli olmak hem kendimiz hem de toplum sağlığı için önemli bir zarurettir. Kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi düşünüyor isek bu dönemde evlerimizden dışarı çıkmayalım. Bu, hepimizin ve ülkemizin geleceği için önemli bir mücadeledir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Başkan Altay: “Gençlerimiz için şimdi vefa vakti”

Başkan Altay: “Gençlerimiz için şimdi vefa vakti”

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Sakarya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Sakarya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Aliağa Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

Bursa Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
13:16
İkindi
16:42
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Arzu Eczanesi
Nilufer
Balkan Eczanesi
Osmangazi
Dikkaldırım Eczanesi
Osmangazi
Huzur Eczanesi
Osmangazi
İlim Eczanesi
Yildirim
Kurtuluş Eczanesi
Nilufer
Sultan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.