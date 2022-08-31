Bursa'da av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi

Av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona ermesiyle denize açılacak balıkçılar için Bursa'nın Mudanya ilçesinde program düzenlendi.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törende balıkçılar için dua edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, denizlerdeki kirlenmeye ve denizlerin son yıllarda uğradığı zarara dikkat çekmek için dip temizliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Av sezonunun balıkçılar için hayırlı olması temennisinde bulunan Aygül, şunları söyledi:

"Üretimin aksamaması amacıyla barınakların temizlenmesi, balıkçı teknelerinin yenilenmesi, barınakların fiziki yetersizliklerinin giderilmesi, balıkçılarımızın eğitimi, halkın ilgisi ve bilgisine yönelik tarım çalışmaları yapılması için pek çok faaliyet yürütmekteyiz. Ayrıca ilimizde 18 adet su ürünleri kooperatifi ile birlikte Eskişehir, Bilecik ve Kütahya illerinin de dahil olacağı Su Ürünleri Avcılığı Üst Birliği'ni kurmuş bulunmaktayız. Eş zamanlı olarak 9 barınağımızda kıyı temizliği, dip temizliği gibi faaliyetlerimizi yaptık. Yine buradaki hayalet ağlarının temizlenmesi için de bazı çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki süreçte hem balıkçılarımızın dışarısının temizlendiği gibi içerisinin de temizlenmesi için çaba sarf ederek bu konuda hak ettiğimiz yere ulaşacağımızdan eminim."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ise müsilaj konusunda hızlı ve etkili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bursa'nın tarımını, suyunu, ormanını korumak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çelik, "Geçtiğimiz sezonlarda hem pandemi şartları hem de müsilaj sebebiyle balıkçılarımızın zor günler geçirdiğine hepimiz şahidiz. Yarın itibarıyla balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek ağlarını denizlerimize atacaklar. Bütün balıkçılarımıza bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi.

Programa katılan protokole ve vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

