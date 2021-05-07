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Bursa'da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

07.05.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Mahallesi Kavşağı'nda Şaziye Akbulut idaresindeki 16 Y 8027 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan tıra çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevra sonrası bariyerlere çarparak sürüklenen otomobil, daha sonra 46 ADS 18 plakalı tıra çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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