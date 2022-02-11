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Bursa'da bir kişiye işkence yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri yakalandı

11.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişiye işkence yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri yakalandı

Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ç. (28) ve yanındaki 2 kişi aralarında borç nedeniyle sorun bulunan E.M. (26) ile bir araya geldi.

Üç şüphelinin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürüldü.

E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Y.Ç'yi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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