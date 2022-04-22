YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir kişiyi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

22.04.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişiyi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi zorla kaçırıp alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, bir televizyon kanalında yayınlanan programa mesaj atan H.Ö'nün (19), Y. Ş. (54) tarafından zorla kaçırıldığını belirterek kurtarılma talebinde bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Y.Ş'nin adresini tespit eden polis ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki eve baskın yaparak H.Ö'yü kurtardı. Şüpheli Y.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı.

H.Ö. emniyetteki ilk ifadesinde, Y.Ş'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyorTürk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandıAnkara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:08
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:57
Yatsı
21:24
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.