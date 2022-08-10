Bursa'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bursa'da farklı ilçelerdeki camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme Timi ekipleri, Keles, Yıldırım, Yenişehir ve Gürsu ilçelerindeki bazı camilerde farklı zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin, 32 suç kaydı bulunan N.K. (60) olduğunu tespit eden ekipler, zanlının hırsızlık amacıyla gittiği bölgelere otostop ile ulaşım sağladığını belirledi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

