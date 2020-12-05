YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da çuval içerisinde dışarıya atılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı

Bursa'da çuval içerisinde dışarıya atılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı

BURSA HABERLERİ  | 05.12.2020 19:06 | Son Güncelleme

Bursa'da çuval içerisinde dışarıya atılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çuval içerisinde araziye bırakılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı.

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, İnegöl-Yenişehir kara yolu Hamzabey Barajı mevkisinde hayvanlara yem ve su dağıtmak için yola çıktı.

Boş arazide çuvalları gören üyeler, çuvalları açtıklarında yavru köpeklerle karşılaştı. Köpekleri bulundukları yerden kurtaran dernek üyeleri, onlara yem ve su verdi.

Dernek üyesi Hatice Terkenli, boş arazide hayvanlara yem ve su vermek için gezdikleri sırada çuvalların içerisinde terk edilmiş yavru köpekleri bulduklarını söyledi.

Köpeklerin uzun bir süredir havasız beklediğini anlatan Terkenli, duruma çok üzüldüklerini, yem ve su ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra durumu yetkililere bildirdiklerini belirtti.

Köpek yavruları, İnegöl Belediyesi ekiplerince bulundukları yerden alınarak tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvan barınağına götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Fethiye Güneş Eczanesi
Nilufer
Fethiye Güneş Eczanesi
Nilufer
Fethiye Güneş Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.