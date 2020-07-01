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Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

BURSA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gemlik'teki törende, Liman Başkanı Asım Sulu tarafından, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Daha sonra törene katılanlar, bot ile denize açılarak deniz şehitlerine saygı adına denize çelenk bıraktı.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Kaymakam Yaşar Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ile bölge denizciliğinin sembol isimlerinden "İzzet Kaptan" olarak bilinen İzzet Bayrak da katıldı.

Mudanya'da da Liman Başkanlığı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Daha sonra Kaymakam Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve protokol üyeleri, deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.

Kutlamalar, Sahil Güvenlik ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin gösterileri ile devam etti.

Törene, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Serkan Kılıç, Kıyı Emniyet Sorumlusu Serdar Makinacı, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar da katıldı.

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