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Bursa'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını hakim karşısında

AA AA
22.02.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Bursa Şehir Hastanesi'nde doktoru darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun E. (31), müşteki Uzm. Dr. Nihan Alkış (41), bazı hekimler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, olay günü annesini Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Polikliniği'ne getirdiğini ve randevu aldıkları hekimin ismini ekranda görünce müştekinin olduğu odaya girdiklerini anlattı.

Söz konusu hekimin odası olmadığını öğrenince özür dileyerek çıktıklarını ileri süren sanık, "Bu sırada müştekinin 'öküz' dediğini duydum. O sırada psikolojim iyi değildi. O anki sinirimle kendisini itekledim. O da burnunu masaya çarptı. Olay nedeniyle pişmanım. Düştükten sonra kendisini tekmelemedim. Tutukluluk halimin sona erdirilmesini talep ederim." diye konuştu.

Müşteki Nihan Alkış da olay günü başka bir hastayı muayene ederken sanık ve annesinin odaya girdiğini ve başka bir hekimin odasını sorduklarını anlattı.

Onlara dışarıdaki tabelalara bakmalarını söylediğini aktaran Alkış, "Çıktılar ben de muayenemi tamamladım. Hastam çıkınca sanık içeri girdi ve alnımın sağ tarafına yumruk attı. Yere düştüğümü ve odada bulunan iki çalışma arkadaşımın sanığı üzerimden aldığını hatırlıyorum. Kamu personeli ve hekimim. 'Öküz' şeklinde bir hitapta bulunmadım. Şikayetçiyim." dedi.

İki hastane çalışanını da tanık olarak dinleyen mahkeme hakimi, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 30 Ekim'de Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını Tayfun E. girmişti.

Bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sormuş, söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, Tayfun E. tarafından darbedilmişti.

Hasta yakınının yumruk atması sonucu yaralanan Alkış, gözetim amacıyla beyin cerrahi servisine yatırılmıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tayfun E, adliyeye sevk edilmiş ve "kamu görevlisine karşı görevi sebebiyle kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Doktor dava

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