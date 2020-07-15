YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da duygusal 15 Temmuz anması

Bursa’da duygusal 15 Temmuz anması

BURSA HABERLERİ  | 15.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.

Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi. Törenlerin ardından 15 Temmuz’u anlatan fotoğraflardan oluşan sergi de gezildi.
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri Bursa’da da farklı etkinliklerle anılıyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Efkan Ala başta olmak üzere Bursa protokolü ilk olarak Hamitler Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, ülkenin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren şehitleri dualarla anladı. Bursa protokolünün ikinci durağı ise Pınarbaşı Şehitliği oldu. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, şehit yakınları ile sohbet edildi. Yapılan duanın ardından şehitlikteki anma töreni sona erdi.
15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti konu alan fotoğraf sergisi de Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Protokol üyeleri daha sonra Millet Bahçesi’ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan çadırı gezerek, görsel sunumlar eşliğinde 15 Temmuz gecesini adeta yeniden yaşadı.
Birlik ruhunu diri tutacağız
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hain darbe kalkışmasının 4’üncü yılında şehitleri anmak, vatana olan bağlılığı artırmak adına bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. 15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “15 Temmuz bu milletin evlatlarına, bu milletin insanına, bu milletin duyarlı askeri ve polisine karşı yıllardır yurt dışı kaynaklı beslenmiş kişiler tarafından yapılan bir kalkışmanın tarihidir. Önemlidir ve birkaç nesli etkileyecek bir tarihtir. 15 Temmuz bu milletin Çanakkale’de düşmana dur dediği gibi bu olumsuz iradeye karşı duruşunun bir resmidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde farklı darbeler, kalkışmalar farklı postmodern girişimler hep olmuştu. Ama 15 Temmuz 2016 tarihi artık darbelerin tarihe gömüldüğü, bu milletin askeriyle, polisiyle, vatandaşıyla hep beraber el ele kol kola hangi siyasi görüşten olursa olursa beraberce yürüyeceğinin resmidir. İlelebet bu bayraklar gönderde dalgalanacaktır. İnşallah birlik ve beraberliğimiz de artarak devam edecektir. 15 Temmuz’da da 29 Ekim’de de 23 Nisan’da da 30 Ağustos’ta da biz bu ruhu ve bu anlayışı her zaman diri tutacağız. Bu vesileyle 251 şehidimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Bursa Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:39
Yatsı
22:22

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Altınova Eczanesi
Nilufer
Altınova Eczanesi
Nilufer
Altınova Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

GÜNCELLEME - Kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Bursa-İznik kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME - Kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Bursa-İznik kara yolu ulaşıma açıldı

Kimliksiz Kahraman

Kimliksiz Kahraman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.