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Bursa'da firari FETÖ hükümlüleri ile şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

16.03.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da firari FETÖ hükümlüleri ile şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ikisi firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile devam eden kovuşturma dosyaları kapsamında aranan 6 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 4 kişinin, meslekten ihraç edilen öğretmen ve kapatılan bazı kurumların çalışanları olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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