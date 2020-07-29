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Bursa'da kaza yapan otomobilde sürücünün eşi hayatını kaybetti

BURSA HABERLERİ  | 29.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

İzmir Yolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilin sürücüsü, oğlu ve annesi ile diğer iki aracın sürücüleri yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir Yolu'nda seyreden Mert E. idaresindeki 16 R 9184 plakalı otomobil, Özlüce Kavşağı'nda aynı yöne giden M.Y'nin kullandığı 16 AIG 304 midibüs ve D.T. yönetimindeki 34 GY 3491 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mert E. ve 4 yaşındaki oğlu Seyit Çınar E. ile ismi öğrenilemeyen annesini araçtan itfaiye ekipleri çıkarttı. Sürücünün eşi Fatmagül E. ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Mert E, oğlu ve annesi ile yaralanan diğer sürücüler M.Y. ve D.T, sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin aracında bulunan muhabbet kuşu, polis ekiplerince koruma altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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