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Bursa’da kızıl geyiklerin yaban hayatı fotokapana yansıdı

29.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık araziye yerleştirdiği 70 fotokapan ile kızıl geyiklerin üreme döneminde böğürmelerini fotokapan ile görüntüledi.

Bursa’da kızıl geyiklerin yaban hayatı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri ormanlık arazide 15 farklı noktaya yerleştirdiği 70 fotokapan ile yaban hayatını görüntüledi. Kızıl geyiklerin üreme döneminde böğürme anları ve eş bulma, alan hakimiyeti savaşında çıkardıkları seslerin kayıtları fotokapan ile kaydedildi.

Bursa genelinde 15 farklı alanda yerleştirilen 70 fotokapan ile birlikte yaban hayatının kayıt altına alınması ve envanter çalışmaları kayıt altına alınıyor. Ekipler, aralıksız olarak yaban hayvanlarını izleyip, elde edilen veriler neticesinde tür bazında istatistik tutuyor.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, üreme döneminde yaban hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiği şeklinde uyarıda bulundu.

Görüntülerin hangi noktada kaydedildiği ise avcıların harekete geçmemesi için özellikle paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi

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