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  4. Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde market çalışanına tabancasını gösterip 3 bin lira ve cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı.

Çırpan Mahallesi'ndeki markete 12 Ocak'ta gelen şüphelinin, elindeki tabancayı görevli M.A.A'ya göstererek kasadaki 3 bin lira ve çalışanın cep telefonunu gasbetmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Marketteki ve bölgedeki 100 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlı G.H'nin (20) olay sonrası bir taksiyle merkez Yıldırım ilçesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını Yıldırım'da yoğunlaştıran ekipler, şüpheliyi evinin yakınında gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde yapılan aramalarda gasbedilen paradan kalan 2 bin 140 lira ile cep telefonu ve tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H, basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusuna, "Parasız kaldığım için yaptım, pişmanım." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Market Silah Soygun

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