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Bursa’da masa tenisinde anlamlı turnuva

BURSA HABERLERİ  | 15.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi altyapı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına düzenlenen turnuvada ter döktü.Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi branşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında turnuva düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi altyapı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına düzenlenen turnuvada ter döktü.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi branşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında turnuva düzenledi. BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda 12-18 yaş arası altyapı sporcuları birincilik için kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen maçların ardından derece elde eden sporculara Kulüp Müdürü Ufuk Yıldız kupa ve madalya takdim etti.

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