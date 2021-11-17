Bursa'da minibüs ile ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, minibüs ile ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İznik'ten Yenişehir'e yolcu taşıyan Recep S. idaresindeki 16 H 5522 plakalı minibüs ile Yusuf A. idaresindeki 16 AGF 015 plakalı ticari araç, İznik-Yenişehir kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.



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