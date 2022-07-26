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Bursa'da operasyonda sahte içki ve bandrolsüz sigara ele geçirildi

26.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da operasyonda sahte içki ve bandrolsüz sigara ele geçirildi

Bursa'da operasyonda sahte içki ve bandrolsüz sigara ele geçirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içki, tütün, bandrolsüz sigara ve tabanca fişeği ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Arabayatağı Mahallesi'nde yolda yürürken hareketlerinden şüphelendikleri M.B.G'yi (49) durdurdu.

Şüphelinin elindeki poşetleri kontrol eden ekipler, 12 pet şişe içinde 6 litre sahte içki ve 12 karton bandrolsüz sigara buldu.

Bunun üzerine zanlının yaşadığı eve operasyon düzenleyen polis, aramalarda 60 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, bir miktar sahte viski, 1 litre anason, anason aroma verici, viski aroması, 179 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 159 kilogram tütün, 24 bin 600 adet boş makaron ve 4 bin 200 adet sarılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete getirildi.

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