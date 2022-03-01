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Bursa'da otobüsün karıştığı kazada yere düşen çocuk öldü

01.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otobüsün karıştığı kazada yere düşen çocuk öldü

Bursa'da otobüsün neden olduğu kazada yere düşerek yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 27 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yol kenarında oynayan Ömer Şirin'in (10) elindeki ip, F.M.A. (30) idaresindeki otobüsün tekerleklerine dolandı. Bu nedenle yere düşen çocuk, başından darbe aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şirin'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen F.M.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

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