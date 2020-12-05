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Bursa'da otomobille çarpışıp devrilen kamyonette sıkışan kişi ağır yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 05.12.2020 19:55 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobille çarpışıp devrilen kamyonette sıkışan kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen kamyonette sıkışan kişi ağır yaralandı.

Demirci Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, Yıldıray Demiray yönetimindeki 16 DH 914 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Kerim Erdal idaresindeki 25 SL 403 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, devrilen kamyonette bulunan Ömer Bakırcı (54) araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Bakırcı'yı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Bakırcı, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Demiray, gazetecilere, fabrikasından çıkıp eve giderken kazanın gerçekleştiğini söyledi.

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