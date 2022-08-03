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Bursa'da pompalı tüfekle bir polisi yaralayan şüphelinin intihar ettiği iddiası

03.08.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da pompalı tüfekle bir polisi yaralayan şüphelinin intihar ettiği iddiası

Bursa'da pompalı tüfekle bir polisi yaralayan şüphelinin intihar ettiği iddiası

Bursa'nın Gürsu İlçesinde ev sahibiyle tartışan kiracının, olay yerine gelen polislere ateş açıp birini yaraladıktan sonra evinde intihar ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binada ev sahibi ile kiracısı M.B. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina girişine geldiği sırada şüpheli M.B. elindeki pompalı tüfekle binanın merdivenlerinden ateş açmaya başladı.

Bu sırada şüpheliye karşılık veren ekipteki bir polis memuru, açılan ateş sonucu yaralandı. Üst kattaki evine çıkan şüphelinin bir el daha ateş açtığı duyuldu.

Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra şüpheliden uzun süre ses çıkmayınca çevik kuvvet ekipleri kapıyı kırıp binaya girdi. Kafasından vurulmuş halde yerde hareketsiz yatan şüphelinin öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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