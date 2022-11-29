Bursa'da trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

Kahraman Kepenek (48) idaresindeki 34 TC 3120 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir eden Halis Tevetoğlu'nun (44) kullandığı 34 EGY 179 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Tevetoğlu ile aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33), ayrıca diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada yaralanan Halis Tevetoğlu'nun şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun kuzeni olduğu öğrenildi.

