YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

18.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 32 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.C.K, Ö.R. ve K.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Bursa'da beton dökülürken çöken anıt inşaatında 3 işçi yaralandıBursa'da beton dökülürken çöken anıt inşaatında 3 işçi yaralandı

Bursa Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.