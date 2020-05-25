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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 25.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, P.Ü, B.U, A.G. ve M.Ü'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira ile 2 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 175 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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