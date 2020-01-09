Bursa'dan 111 ev tekstili firması "Frankfurt Heimtextil Fuarı"na katıldı

Ur-Ge ve Ticari Safari programlarının da katkısıyla Bursa'daki ihracatçı firma sayısının son 7 yılda 1500'den fazla artış kaydettiğini vurgulan Burkay, "Fuarda Türkiye’den 350’ye yakın firma yer alıyor. Türkiye’den en fazla stantlı katılım sağlayan kent 111 firma ile Bursa. Bu katılım, kentin dünya ligindeki güçlü konumunun bir ispatı. Bursa, ev tekstili sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli oyunculardan biri olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da gerçekleştirilen fuara katılan Bursalı 111 tekstil firması, BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında son koleksiyonlarını dünyadaki alıcılarla buluşturdu.

Bursa'da faaliyet gösteren bazı firmaların temsilcileri, ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen "Frankfurt Heimtextil Fuarı"na katıldı.

Burkay, 65 ülkeden 3 bini aşkın yabancı firmanın yer aldığı Heimtextil Fuarı'nın tekstil sektörünün yeni ihracat bağlantıları kurması bakımından önemine işaret ederek, "Fuarın üyelerimize ve sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2020 yılında 50'ye yakın fuarı takvimimize aldığımız Küresel Fuar Acentesi Projesi ile sektörlerin ihracat odaklı büyümesine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Necip Şahin de fuarda stant açan Bursalı firmaları ziyaret ettiklerini aktardı.

Frankfurt'taki fuarın, Bursalı firmalar için ayrı bir öneme sahip olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Kentimiz, en fazla katılım gösteren kentlerden biri. Bursa iş dünyası olarak mutlaka ihracat kanallarımızı genişletmeliyiz. Sadece Avrupa değil, Afrika ve Güney Amerika gibi noktalarda da dış ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Firmaların ihracatını artırmaya dönük projeler ile iş dünyası önemli başarılar elde ediyor."

Heyet Başkan Yardımcısı Fatma Ayyıldız da yurt dışı fuar programlarının Bursalı firmalara yeni ufuklar kazandırdığını belirtti.

