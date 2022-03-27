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Bursalı kadın sürücülere araç tamir ve bakım eğitimi veriliyor

27.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı kadın sürücülere araç tamir ve bakım eğitimi veriliyor

Bursa'da, Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde "Yolda kalma güvende kal" sloganıyla kadın sürücülere eğitim verilmeye başlandı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 128 saat süren kurslar ile Yıldırımlı kadınlar, lastik değişiminden zincir takmaya, araç periyodik bakımından basit arızalara, yağ değişiminden motor suyu kontrolüne tüm günlük, haftalık ve aylık araç bakımlarını hem teorik hem de uygulamalı öğrenme imkanı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda başlattıkları eğitim sayesinde kadın sürücülerin araçlarının bakımlarını yapabileceğini aktaran Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Kursun ilk etabında, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından güvenli araç kullanımı için sürücü davranışlarının geliştirilmesi, trafik güvenliği, trafik kurallarıyla ilgili mevzuat, trafik adabı, etik değerler, sürüş psikolojisi, sürücünün iş sağlığı ve güvenliği, araç bakım kontrolü, ulaşımda enerji verimliliği ve zaman yönetimi konularında kursiyerlere 15 saatlik teorik eğitim verildi. Ardından araç başında uygulamalı olarak temel mekanik işlemler, araç uyarı göstergelerinin anlamının kavranması ve takibi, araç ön düzen, fren ve tekerlek bakım, güvenli şekilde araç lastiğinin değiştirilmesi gibi konular işlendi.

Kursiyerler, motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim aldılar. Böyle cesaretli ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadınlarımızı görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kadınlarımıza yönelik bu tarz eğitimleri artırarak sürdüreceğiz."

- "Eşimle yolda kaldığımızda V kayışını çöp diye fırlatmıştım"

Kursiyerlerden Gülten Akbulut ise doğru bildikleri birçok yanlışın olduğunu bu eğitimle uygulamalı bir şekilde öğrendiklerini ifade etti.

Akbulut, "Lastik değiştirmeyi, zincir takmayı, periyodik bakım yapmayı öğrendik. Eğitim öncesinde V kayışını tanımıyordum. Daha önce eşimle yolda kaldığımızda V kayışını çöp diye fırlatmıştım. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a ve ekibine böyle önemli bir eğitimi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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