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Bursaspor 3 - 2 Sivasspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor sahasında Sivasspor'u 90+7'de attığı golle 3-2 yenerek hayati derecede önemli bir galibiyet aldı. Sakho ile bir penaltı atışından yararlanamayan Bursaspor'un gollerini Shehu, Saivet ve Aytaç Kara atarken, Sivas'ın sayılarını ise Emre Kılınç ve N'Dinga kaydetti.

Bursaspor 3 - 2 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. Maça iyi başlayan konuk ekip 6. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

19'da Shehu attığı golle Bursaspor'u devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü. İkinci yarı ise nefesleri kesti. 59. dakikada Sakho penaltıyı kaçırırken, 3 dakika sonra Saivet golü attı ve Bursaspor maçta 2-1 öne geçti.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde N'Dinga skoru 2-2'ye getirirken, 90+7'de sahneye çıkan Aytaç Kara attığı golle Bursaspor'u galibiyete taşıyan isim oldu.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 27 yaparken, Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

Bursaspor: 3 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 74 Lima), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Shehu, Aytaç Kara, Saivet (Dk. 90 Umut Nayir), Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Latovlevici), Sakho
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 68 Fatih Aksoy), Ziya Erdal, Diabate, Ndinga, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Özer Hurmacı), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Kone (Dk. 12 Erdoğan Yeşilyurt)

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 89 Ndinga (Demir Grup Sivasspor), Dk. 19 Shehu, Dk. 62 Saivet, Dk. 90+7 Aytaç Kara (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Aytaç Kara, Dk 64. Umut Meraş, Dk. 81 Lima (Bursaspor), Dk. 81 Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
6. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahanın gerisinden Ndinga'nın rakip savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, topla buluştuktan sonra kaleci Okan Kocuk'u geçen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
19. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Shehu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
46. dakikada Bursaspor, öne geçme fırsatını kullanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Badji'nin yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
55. dakikada ev sahibi ekibin atağında, ceza alanı ön çizgisinde topa buluşan Sakho'nun ara pasıyla sağ köşede kaleciyle karşı karşıya kalan Shehu'nun şutunda, top auta gitti.
57. dakikada soldan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan hızla rakip savunmanın arkasına sarktı. Kaleye doğru yönelen Yusuf'u, Douglas arkadan müdahale ederek düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada topun başına gelen Sakho'nun kullandığı penaltı vuruşunu, kaleci Tolgahan Acar kurtardı.
62. dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza alanına gelen uzun topu iyi kontrol eden Yusuf Erdoğan, topu Sakho'ya gönderdi. Savunmanın müdahalesinin ardından seken topla buluşan Saivet, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
89. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru tekrar eşitledi. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Özer Hurmacı'nın ceza alanına yaptığı ortada rakip savunma oyuncularından seken top Ndinga'nın önünde kaldı. Rahat pozisyonda topa sert bir şekilde vuran Ndinga, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-2.
90+7. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Rakip savunmadan seken topta ceza alanı dışı sol çaprazda buluşan Aytaç Kara, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

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