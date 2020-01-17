Bursaspor, Adana Demirspor'dan Emrullah Şalk'ı kiraladı

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Emrullah ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şalk, öncelikli hedefi Süper Lig olan bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(AA)
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