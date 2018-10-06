VAR skandalı! Hakemler odada yok

Bursaspor - Ankaragücü maçında VAR hakemleri Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan skandal bir harekete imza attı. 7. dakikada Sakho'nun attığı gol VAR sistemiyle tekrar inceledikten sonra iptal edildi.
Bu gol öncesi VAR odasındaki hakemlerin yerlerinde olmadıkları ve pozisyonu izlemedikleri görüldü. Özgür Yankaya'nın pozisyonu kenara gelip izledikten sonra hakemler yerlerine oturdukları görüntülere yansıdı.
Hakem yorumcusu Deniz Çoban, sosyal medyada tartışma yaratan görüntüyle ilgili "Bursaspor maçında VAR/AVAR'ın yerinde olmadığı görüntüyü tekrar dikkatle izledim. Hakem Özgür Yankaya kenara gelirken dahi VAR/AVAR yerinde değil. Ancak Yankaya'ya pozisyonu tekrar izlemesini öneren de Video Hakem tahmin ediyorum, o an için yanlışlıkla faklı bir görüntü kullandı" ifadelerini kullandı.
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