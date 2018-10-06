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VAR skandalı! Hakemler odada yok

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

Bursaspor-Ankaragücü maçına VAR hakemlerinin skandal hareketi damga vurdu. Sakho'nun iptal edilen golü öncesi VAR odasındaki hakemlerHüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan'ın yerlerinde olmadıkları ve pozisyonu izlemedikleri görüldü. Özgür Yankaya pozisyonu kenara gelip izledikten sonra hakemler yerlerine oturdu.

VAR skandalı! Hakemler odada yok

Bursaspor - Ankaragücü maçında VAR hakemleri Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan skandal bir harekete imza attı. 7. dakikada Sakho'nun attığı gol VAR sistemiyle tekrar inceledikten sonra iptal edildi.

Bu gol öncesi VAR odasındaki hakemlerin yerlerinde olmadıkları ve pozisyonu izlemedikleri görüldü. Özgür Yankaya'nın pozisyonu kenara gelip izledikten sonra hakemler yerlerine oturdukları görüntülere yansıdı.

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Hakem yorumcusu Deniz Çoban, sosyal medyada tartışma yaratan görüntüyle ilgili "Bursaspor maçında VAR/AVAR'ın yerinde olmadığı görüntüyü tekrar dikkatle izledim. Hakem Özgür Yankaya kenara gelirken dahi VAR/AVAR yerinde değil. Ancak Yankaya'ya pozisyonu tekrar izlemesini öneren de Video Hakem tahmin ediyorum, o an için yanlışlıkla faklı bir görüntü kullandı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor-Ankaragücü VAR VAR Hakemleri

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