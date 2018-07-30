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Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Adriana Lima gafı!

BURSASPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Bursaspor Başkanı Ali Ay, 1 yıllığına kiralanan Allano Lima’nın imza töreninde gafa imza attı. Ali Ay, Allano Lima'nın sözleşme detaylarını açıkladığı sırada yanlışlıkla 'Adriana Lima' demesi ortaya ilginç bir görüntü çıkarttı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

Başkan Ali Ay’ın, genç oyuncunun sözleşme detaylarını açıkladığı sırada dili sürçerek ‘Adriana Lima’ demesi tebessüme sebep oldu. Başkan Ay, ardından ‘Allano Lima’ diye düzelterek toplantıya devam etti.

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Bursaspor ali ay Allano Lima adriana lima

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