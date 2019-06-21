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Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan temlik açıklaması

BURSASPOR HABERLERİ  | 21.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturulduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor’umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan temlik açıklaması

23 Haziran Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek olan Bursaspor'da denetleme kurulu üyesi Tayfur Serdar Güllülü, mevcut yönetim kurulunun, alacaklarına karşılık gelirlere el koyduğunu açıklaması üzerine başkan Ali Ay'dan açıklama geldi.

Başkan Ay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak herhangi bir futbolcunun satışını yapmamız söz konusu değildir, aksine gelen tekliflere rağmen biz durumun hassasiyetinde olan yöneticiler olarak bu satış işe ilgili detayları yeni oluşacak yönetim kuruluna devrediyoruz. Kaldı ki, bugün dahil olmak üzere, geride bıraktığımız birkaç gün içinde, serbest kalma ihtimali bulunan oyuncuların alacaklarını ve kulübün genel giderlerini de şahsen ödemiş bulunmaktayım.

Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturulduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor’umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz.

Şu unutulmamalıdır ki bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun, kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşıdır. Bizler artık bu savaşın bir parçası olmak yerine huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapan bir yönetim olarak duruş sergileyeceğiz. Tekrar altını çiziyoruz ki süreç içerisinde oluşan projeler yeni yönetime devredileceği gibi, mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın satışı ile ilgili kararlar da tümüyle yeni gelecek yönetimin inisiyatifinde olacaktır."

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Bursaspor ali ay

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