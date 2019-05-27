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Bursaspor Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma başlatıldı

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak üzerine alması üzerine güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma başlatıldı

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay, satılığa çıkarıldığı halde alıcı bulamayan Bursaspor Kulübü’ne ait 2 araziyi borcuna karşılık olarak üzerine aldı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada ihale yoluyla satılığa çıkarılan fakat alıcı bulamayan arazilerin kulüpten alacaklı olan Ali Ay’ın üzerine geçirildiği ve Ay’ın fazla olan parayı kulübe geri iade edeceği belirtilmişti. Olaydan sonra Bursaspor taraftarları harekete geçti ve Ali Ay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurularını değerlendiren Cumhuriyet Savcılığı Ali Ay hakkında, söz konusu olay ile ilgili güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlattı.

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