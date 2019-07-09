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Bursaspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

BURSASPOR HABERLERİ  | 09.07.2019 20:51 | Son Güncelleme

Bursaspor'un 2019-2020 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaların kombine bilet fiyatları belirlendi.

Bursaspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

Yeşil-beyazlı yönetim, takımın yeni sezonda Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacağı karşılaşmaların kombine bilet fiyatlarını belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrine, armaya ve bayrağa sevdalı taraftarlarımızın destek ve coşkusuna, Bursasporumuzun her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu desteğin ilk adımını da kombine bilet seferberliği ile atıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada kombine fiyatlarının, Güney Kale Arkası: 200 TL, Tofaş Tribünü: 200 TL, Doğu Üst Tribünü: 350 TL, Doğu Alt Tribünü: 500 TL, Batı Alt Tribünü 103 ve 129'uncu bloklar: 1.000 TL, Batı Alt Tribünü diğer bloklar: 1.250 TL, VIP 1'inci Balkon Tribünü 203-228 ve 229'uncu bloklar: 1.250 TL, VIP 1'inci ve 2'nci Balkon Tribünü diğer bloklar: 1.500 TL, 1963 Tribünü: 4.000 TL olduğu bildirildi.

Kombine bilet satışları www.passo.com.tr adresinden ve Büyükşehir Belediye Stadyumu Doğu Tribünü altında bulunun kombine satış ofisinden (Bursastore yanı) gerçekleştirilecek. Kombine kartlar 2019-2020 sezonunda Bursa'da oynanacak lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayacak. 2019-2020 sezonu kombine satışları 2018-2019 sezonu kombine sahibi taraftarlar için 12 Temmuz Cuma günü saat 11.00 ile 21 Temmuz Pazar günü saat 18.00 tarihleri arasında 'öncelikli satış hakkı' ile başlayacak. 15 Temmuz 2019 resmi tatil olması nedeniyle kombine satış ofisi kapalı olacak.

Genel kombine satış tarihi 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. (DHA)

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