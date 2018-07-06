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Bursaspor'da rota Valter Birsa! Vagner Love'dan vazgeçildi

BURSASPOR HABERLERİ  | 06.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Bursaspor, transfer çalışmaları çerçevesinde Chievo Verona takımının Sloven orta saha oyuncusu Valter Birsa'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlarken, Vagner Love'dan vazgeçti.

Bursaspor'da rota Valter Birsa! Vagner Love'dan vazgeçildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yürüten Bursaspor Yönetim Kurulu, İtalya Serie A takımlarından Chievo Verona'dan 31 yaşındaki Valter Birsa'yı takibe aldı.

Yeşil-beyazlı teknik heyet ve oyuncu izleme ekibi ekibinin de olumlu rapor vermesinin ardından yöneticiler, deneyimli oyuncuya transfer teklifini iletti. Birsa'nın yeşil-beyazlıların teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Bu arada Bursaspor, golcü arayışlarını da sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı yöneticiler, gündemde olan Beşiktaş'tan Vagner Love'ın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme kararı aldı. Yöneticiler, teknik direktör Samet Aybaba'nın talebi doğrultusunda listedeki diğer golcü isimlere yöneldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor vagner love Valter Birsa

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