Bursaspor'da rota Valter Birsa! Vagner Love'dan vazgeçildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yürüten Bursaspor Yönetim Kurulu, İtalya Serie A takımlarından Chievo Verona'dan 31 yaşındaki Valter Birsa'yı takibe aldı.

Yeşil-beyazlı teknik heyet ve oyuncu izleme ekibi ekibinin de olumlu rapor vermesinin ardından yöneticiler, deneyimli oyuncuya transfer teklifini iletti. Birsa'nın yeşil-beyazlıların teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Bu arada Bursaspor, golcü arayışlarını da sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı yöneticiler, gündemde olan Beşiktaş'tan Vagner Love'ın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme kararı aldı. Yöneticiler, teknik direktör Samet Aybaba'nın talebi doğrultusunda listedeki diğer golcü isimlere yöneldi.

