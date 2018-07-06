Bursaspor'da rota Valter Birsa! Vagner Love'dan vazgeçildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yürüten Bursaspor Yönetim Kurulu, İtalya Serie A takımlarından Chievo Verona'dan 31 yaşındaki Valter Birsa'yı takibe aldı.
Yeşil-beyazlı teknik heyet ve oyuncu izleme ekibi ekibinin de olumlu rapor vermesinin ardından yöneticiler, deneyimli oyuncuya transfer teklifini iletti. Birsa'nın yeşil-beyazlıların teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Bu arada Bursaspor, golcü arayışlarını da sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı yöneticiler, gündemde olan Beşiktaş'tan Vagner Love'ın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme kararı aldı. Yöneticiler, teknik direktör Samet Aybaba'nın talebi doğrultusunda listedeki diğer golcü isimlere yöneldi.
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