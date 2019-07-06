Bursaspor günü tek idmanla tamamladı

Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından dar alanda pas-pres oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.
Bursaspor 7 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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