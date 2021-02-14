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Bursaspor hazırlıklarını tamamladı

14.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Bursaspor hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceğini Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında yapılan antrenmanla tamamladı.

TFF 1. Lig’in 21'inci haftasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde, yoğun kar yağışı altında gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Soğuk havaya karşı önlemler alan yeşil-beyazlı takım, antrenmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı. İdmanın ardından Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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