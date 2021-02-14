Bursaspor hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig’in 21'inci haftasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde, yoğun kar yağışı altında gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Soğuk havaya karşı önlemler alan yeşil-beyazlı takım, antrenmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı. İdmanın ardından Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

