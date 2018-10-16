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Bursaspor Ivko Gancev ve Zlatko Yankov'u antrenörlük görevine getirdi

BURSASPOR HABERLERİ  | 16.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Bursaspor efsanesi, kulübe geri döndü. Bursaspor'un efsane kalecilerinden Ivko Gancev, kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Bursaspor ayrıca Zlatko Yankov ile de antrenörlük görevi için anlaşma sağladı.

Bursaspor Ivko Gancev ve Zlatko Yankov'u antrenörlük görevine getirdi

Bursaspor Kulübü, kaleci antrenörü Ivko Gancev ve yardımcı antrenör Zlatko Yankov ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün efsane isimlerinden Ivko Gancev ve Bulgar antrenör Zlatko Yankov ile anlaşma sağlandı.

Kaleci antrenörümüz Yılmaz Bal'ın görevden ayrılmasının ardından, kaleci antrenörü olarak Ivko Gancev ve yardımcı antrenör olarak Zlatko Yankov ile anlaşma sağlandı.

Gancev ve Yankov'a yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Zlatko Yankov İvko Gançev

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