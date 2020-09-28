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Bursaspor mola verdi

BURSA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Giresunspor mağlubiyeti sonrası Tuzlaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Bursaspor, bugünü izinli geçirecek.TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da bugünü izinli geçirecek.

Bursaspor mola verdi

Giresunspor mağlubiyeti sonrası Tuzlaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Bursaspor, bugünü izinli geçirecek.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da bugünü izinli geçirecek. Giresunspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Mustafa Er, ara vermeden Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başlamıştı. Ancak genç teknik adam bugün yeşil beyazlı futbolculara izin verdi.
Günü izinli geçirecek olan Bursaspor, çalışmalarına yarın devam edecek. Yeşil beyazlıların ilgin 4. haftasında Tuzlaspor ile Cumartesi günü saat 14.00’de karşı karşıya gelecek.

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