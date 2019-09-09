Bursaspor moral depoladı

Dünya çocukları için farkındalık yaratmak amacıyla Bursa'da oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bursaspor'un yeni transferleri de ilk kez forma şansı bulurken; goller Burak Altıparmak ve Burak Kapacak'tan geldi. Bu sezon kadroya dahil olan Burak Altıparmak attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaşırken, Bursaspor'un oynadığı oyun da beğeni topladı.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ"

Mücadeleyi değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ancak bunun neticede bir hazırlık maçı olduğunu belirtti. Sezon sonunu umut ettikleri noktada bitirmek istediklerini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Zaman zaman aksıyoruz ama bir felsefe üzerine oyun oynamaya çalışıyoruz. Galibiyet şöyle güzel; kazanma alışkanlığı kazandırmak, kazandırmaya inandırmak önemli. Bu anlamda mutluyum ama sonuç itibarıyla hazırlık maçı. İnşallah bu motivasyonla ligdeki maçları da kazanırız" dedi.

Forma şansı bulan yeni transferlerin henüz hazır olmadığını belirten Koşukavak, "Fizik olarak hazır değiller. Igor, 45 dakika zor oynadı. Seleznov da hazır değil, kilo ve dayanıklılık anlamında problemleri var. Selçuk ve Özer de hazır değil. Burak Altıparmak hazır çünkü geçen haftaki laktat testinde iyiydi ama diğerlerinin antrenmana ihtiyacı var, biraz zaman alacak" diye konuştu.