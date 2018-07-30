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Bursaspor Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş'la yolların ayrıldığını açıkladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 21:55 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü, yapılan görüşmeler sonucu sözleşmeleri resmi olarak feshedilen Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım’a kulübe katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınladı.

Bursaspor Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş'la yolların ayrıldığını açıkladı

Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin bugün yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor sercan yıldırım serdar kurtuluş

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