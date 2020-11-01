Bursaspor, son galibiyet ile nefes aldı

TFF 1. Lig’de bu sezon mütevazi bir kadro kuran Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretini Beypiliç Boluspor maçıyla dindirdi.

Üst üste çıktığı iki deplasman mücadelesinde Menemenspor ve Akhisarspor’a mağlup olan Bursa temsilcisi, sahasında Bolu ekibini 4-2 yenerek, puanını da 10’a yükseltti. İç sahada oynadığı ilk iki maçını kaybeden Bursa ekibi, evindeki son iki maçını ise kazanarak umut vaat etti.

Ligde geride kalan 8 haftada, en az bir kez olmak üzere tüm maçlarda rakip ağları havalandıran Bursaspor, Beypiliç Boluspor maçını da boş geçmedi. Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden Bursa temsilcisi, buna karşın son 6 maçında ise kalesini gole kapatamadı. Gollerin tamamı ise, altyapıdan yetişen oyuncular tarafından kaydedilirken, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ilk 11 tercihinde 9 altyapı oyuncusuna şans tanıdı.

Bursaspor, ligin 9’uncu haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor’a konuk olacak.

(DHA)

